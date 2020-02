Allianz will sich von Last der Quartalsabschlüsse befreien

Europas grösster Versicherer Allianz versucht sich in Gesprächen mit der Deutschen Börse von der Last kompletter Quartalsabschlüsse zu befreien. "Wir befinden uns in Sondierungsgesprächen mit der Deutschen Börse", sagte ein Sprecher des Dax-Konzerns am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht des Magazins "Wirtschaftswoche". Hintergrund sei die Umstellung auf den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 im Jahr 2023. Dieser wird die Bilanzen der Versicherungsunternehmen grundsätzlich umkrempeln.