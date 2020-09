Allreal plant Wohnüberbauung in Zürich mit Investitionen von 75 Mio Fr.

Der Immobilienkonzern Allreal plant eine Wohnüberbauung in Zürich-Albisrieden mit 63 Eigentums- und 43 Mietwohnungen. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf rund 75 Millionen Franken, teilte Allreal am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Baubeginn sei frühestens Ende 2022.