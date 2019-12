Beim Immobilienunternehmen Allreal kommt es zu einem Abgang im Verwaltungsrat. Peter Mettler tritt per sofort aus dem Gremium zurück, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Mettler wolle sich künftig auf seine Aufgaben als CEO und Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG konzentrieren, welche ab dem 16. Dezember an der SIX Swiss Exchange kotiert ist.