Für den bereits früher angekündigten Aktienrückkauf von Alpine Select wird die Beteiligungsgesellschaft am 26. Juni 2020 eine zweite Handelslinie an der Schweizer Börse eröffnen. Ein verkaufswilliger Aktionär kann seine Anteile daher entweder im normalen Handel oder auf der zweiten Linie verkaufen, geht aus einem am Mittwoch publizierten Inserat hervor.