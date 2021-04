Alpiq ernennt BLS-Mann Luca Baroni zum CFO

(Ausführliche Fassung, ergänzt mit Informationen zur akutellen Rolle von Baroni bei BLS) - Alpiq hat Luca Baroni zum neuen Finanzchef und damit auch zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er tritt seine Stelle spätestens am 1. November an, wie es in einer Mitteilung von Alpiq vom Freitag heisst.