Alpiq ernennt Lukas Gresnigt zum neuen Leiter International

Der Verwaltungsrat habe ihn per 1. April 2022 zum Leiter des Geschäftsbereichs "International" ernannt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Sein Vorgänger Matthias Zwicky trete nach vielen Jahren beim Unternehmen in den Ruhestand.

Gresnigt verfügt laut den Angaben über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der internationalen Anlagestrategien für Energie und Infrastruktur. Der Niederländer hatte unter anderem leitende Funktionen bei SHV Energy und bei Statkraft.

Der 65-jährige Zwicky werde derweil Ende März aus der Alpiq-Geschäftsleitung ausscheiden und Ende Mai 2022 in den Ruhestand treten. Er ist seit 2003 für das Unternehmen tätig.

Ab April wird sich die Geschäftsleitung dann neu wie folgt zusammensetzen: CEO Antje Kanngiesser, CFO Luca Baroni, Michael Wider (Leiter Switzerland), Lukas Gresnigt (Leiter International) und Alexandra Machnik (Leiterin Corporate Services).

ys/uh

(AWP)