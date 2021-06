Alpiq und Aventron unterzeichnen Vertrag mit italienischem Pharmakonzern Chiesi

Die Energie aus emissionsfrei produziertem Strom erfolge aus einem lokalen Windpark von Aventron in der Region Basilicata (Süditalien), heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Alpiq ist den Angaben nach seit 1999 in Italien präsent und betreibt eigene Gaskombikraftwerke in Vercelli, Novara und San Severo sowie Wind- und Photovoltaikparks in Sizilien und Kleinwasserkraftwerke im Piemont. Aventron mit Sitz in Münchenstein, im Kanton Basel-Landschaft, produziert Strom aus erneuerbaren Energien in den Bereichen Wasser-, Wind- und Sonnenenergie.

sta/tv

(AWP)