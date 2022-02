Alpiq unterzeichnet Stromabnahmevertrag in Finnland

Alpiq werde im Rahmen eines langfristigen Abnahmevertrags Strom aus dem Windpark Merkkikallio abnehmen und damit zusätzliche Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in das finnische Stromnetz einspeisen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der Windpark befinde sich in der Nähe der Stadt Vaasa in der finnischen Region Südostbottnien und bestehe aus 15 Windturbinen mit einer Nennleistung von 82,5 Megawatt.

Alpiq will seinen Marktanteil in den nordischen Ländern weiter ausbauen. Anfang 2020 habe das Unternehmen begonnen, die Präsenz in Schweden, Finnland und Norwegen auszubauen, hiess es.

ys/ra

(AWP)