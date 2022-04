Alpiq verstärkt Geschäftsleitung mit Navin Parasram

Parasram trete die Nachfolge von Antje Kanngiesser an, die diese Funktion seit letztem Jahr interimistisch inne gehabt habe, teilte das Unternehmen am Donnerstag weiter mit. Seine Aufgaben umfassen neben dem internationalen Energiegrosshandel auch das Asset Trading, also das Risikomanagement von Energie aus den eigenen Produktionsanlagen von Alpiq, sowie Risikomanagement-Dienstleistungen für die direkten Industrie- und Geschäftskunden und Partner.

Parasram ist seit 2020 für Alpiq tätig und leitet derzeit die Geschäftseinheit Merchant Trading. Davor war er im Handel mit Rohstoffen und strukturierten Produkten bei EDF Trading, Citigroup und Engie in London und Paris tätig.

pre/rw

(AWP)