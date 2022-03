Die Aktionäre des IT-Grosshändlers Also haben am Mittwoch an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Sie segneten etwa für das Geschäftsjahr 2021 eine höhere Dividende von 4,30 Franken ab. Das sind 55 Rappen mehr als im Jahr zuvor. Ausserdem komme dies einem Anstieg der Dividende um genau 358 Prozent seit 2012 gleich, teilte Also in einem Communiqué mit.