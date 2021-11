Der IT-Dienstleister Also baut die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Technologieunternehmen Dell aus. Die bestehende Kooperation in Osteuropa im Bereich Client- und Serverlösungen werde auf Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland ausgeweitet, teilte Also im Dienstag mit. Finanzielle Angaben werden keine gemacht.