Also schliesst Partnerschaft mit deutscher Einkaufsgenossenschaft P.E.G.

Der IT-Grosshändler Also hat mit der deutschen Einkaufsgenossenschaft P.E.G. in der Gesundheitswirtschaft eine Partnerschaft geschlossen. Die angeschlossenen Mitglieder könnten damit Produkte und Lösungen "as-a-Service" über den Also Cloud Marktplatz beziehen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.