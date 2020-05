Alstom will Fusion mit Bombardier-Zugsparte 2021 abschliessen

Der französische Zughersteller Alstom will die Übernahme der Zugsparte des kanadischen Bombardier -Konzerns im ersten Halbjahr 2021 abschliessen. Das teilte Alstom am Dienstag in Saint-Ouen bei Paris mit. Der Hersteller der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge hatte die Fusion im Februar ankündigt, dafür sind nach damaligen Angaben 5,8 Milliarden bis 6,2 Milliarden Euro fällig.