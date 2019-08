Altaktionäre von Beyond Meat machen Kasse - Weitere Aktien platziert

Der für vegane Burger bekannte Lebensmittelkonzern Beyond Meat sammelt nach den starken Kursgewinnen seit dem Börsengang Anfang Mai wie angekündigt frisches Geld bei den Anlegern ein. Weitere 3,25 Millionen Aktien würden zu je 160 US-Dollar (144 Euro) angeboten, wie das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Das Angebot soll bis zum 5. August abgeschlossen sein. Von den insgesamt 520 Millionen Dollar fliessen allerdings nur 40 Millionen in die Kassen von Beyond Meat, da der weitaus grösste Teil der Papiere von Altaktionären stammt. Weitere fast 500 000 Aktien aus dem Besitz der Alteigner können noch hinzukommen.