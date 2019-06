Aluflexpack muss Produktion wegen Feuer temporär verlagern

Der Verpackungshersteller Aluflexpack, der am Freitag sein Debut an der Schweizer Börse geben wird, muss die Produktion bei seiner Tochter Eliopack in Frankreich temporär verlagern. Grund dafür ist ein Brand, der am Nachmittag des 24. Juni in der Tintenabteilung von Eliopack im französischen La Ferté-Bernard ausgebrochen ist.