Der Verpackungsproduzent Aluflexpack hat die Akquisition von 80 Prozent der Anteile an der türkischen Teko abgeschlossen. Teko sei Marktführer für flexible Verpackungen in der Molkerei- und Getränkeindustrie in dem Land sowie in angrenzenden Regionen, teilte Aluflexpack am Donnerstagabend mit. Die Übernahme sei daher eine ideale Ergänzung zur bestehenden Produktion der Gruppe in der Türkei.