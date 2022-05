Die Amag Gruppe stockt ihren Verwaltungsrat auf. An der Generalversammlung wurde Christoph Brand als neues, zusätzliches Mitglied in das Gremium gewählt, teilt der Autoimporteur am Freitag mit. Damit will die Amag für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sein. Brand ist aktuell CEO der Axpo und war zuvor Chef von TX Markets.