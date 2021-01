Mit Lütjens sei ein profunder Branchenkenner für die Nachfolge von Sardinha gefunden worden, heisst es weiter. Das Mietwagengeschäft habe er bei Sixt erlernt und war den Angaben nach unter anderem Filialleiter in Hannover und in Genf sowie zu einem späteren Zeitpunkt Directeur des Operations für die Westschweiz. Seine letzten neun Berufsjahre habe er als Vice President Operations France in Paris verbracht.

sta/jb

(AWP)