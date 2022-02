Struchen habe sich nach rund 27-jähriger Tätigkeit in der Amag Zug entschieden, in den frühzeitigen Ruhestand zu treten, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Sein Nachfolger Sommerhalder ist den Angaben zufolge seit 19 Jahren als Geschäftsführer innerhalb der Gruppe tätig. Zuletzt als Leiter der zwei Amag-Betriebe in Uster.

