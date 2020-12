Amazon stellt eigene Energieversorgung auf Ökostrom um

Der US-Konzern Amazon will weltweit grösster Kunde für Ökostrom werden und nach Möglichkeit den eigenen Bedarf bis 2025 komplett aus erneuerbare Energien abdecken. Damit würde Amazon "grösster betrieblicher Abnehmer von erneuerbaren Energien überhaupt", teilte die deutsche Amazon-Tochter am Donnerstag in München mit.