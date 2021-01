Amazon verspricht zwei Milliarden Dollar für Wohnraumförderung in USA

Der weltgrösste Onlinehändler Amazon folgt dem Beispiel anderer grosser US-Tech-Konzerne und kündigt ein milliardenschweres Massnahmenpaket für bezahlbaren Wohnraum an. Insgesamt verspricht das Unternehmen, rund 2,0 Milliarden Dollar (1,6 Mrd Euro) an Fördermitteln für erschwingliche Wohnungen an seinen wichtigsten US-Standorten bereitzustellen. Das Geld soll über einen Hilfsfonds verteilt werden und grösstenteils in Form günstiger Darlehen und Zuschüsse etwa an örtliche Wohnungsbehörden fliessen.