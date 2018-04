Nach zwei enttäuschenden Quartalen zogen die Verkäufe des Cholesterin-Mittels Repatha an und stiegen im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal von unter 100 Millionen auf 123 Millionen Dollar an. Damit wurden die Erwartungen klar übertroffen. Für das laufende Jahr rechnet Amgen nun mit einem Umsatz in Höhe von 21,9 bis 22,8 Milliarden Dollar. Das untere Ende der Spanne wurde damit leicht angehoben. Nachbörslich legte die Aktie von Amgen um 1,49 Prozent zu./tos/gl

(AWP)