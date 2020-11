AMS-Aktien nach Zahlenkranz deutlich unter Druck

Die Aktien des Sensorenherstellers AMS sind am Freitag an der Schweizer Börse deutlich unter Druck geraten. Analysten sahen im Quartalsergebnis keine grösseren Überraschungen, nachdem AMS und Osram immer mehr Eckdaten bekannt gegeben hatten. Ähnliches lasse sich von den Vorgaben für das Schlussquartal behaupten, so heisst es weiter.