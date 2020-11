AMS lanciert neuen Sensor für Hands-on-Detection in Automobilen

AMS hat einen neuen Sensor im Angebot, der die Sicherheit von Fahrassistenzsystemen in Fahrzeugen erhöht. Der Sensor registriert, ob die Fahrerin oder Fahrer die Hände am Lenkrad hat oder nicht. Ab April 2021 müssen alle neuen Fahrzeuge mit Spurhalteassistent über eine sogenannte Hands-on-Detection (HoD) verfügen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt.