AMS Osram nominiert Margarete Haase als neue Aufsichtratsvorsitzende

Haase ist seit 2021 Mitglied des AMS-Osram-Aufsichtsrats. Sie verfüge über umfangreiche Erfahrungen aus Top-Management- und Aufsichtsratspositionen in mehreren grossen multinationalen Unternehmen, hiess es in der Mitteilung. Neben ihrer Management- und Finanzexpertise werde sie auch weiterhin ihr fundiertes Wissen in den Bereichen Corporate Governance und Nachhaltigkeit einbringen.

Der abtretende Kaltenbrunner war während neun Jahren Aufsichtsratsvorsitzender und während 21 Jahren in verschiedenen Funktionen für das Unternehmen tätig. Vorstand und Aufsichtsrat bedankten sich in der Mitteilung bei ihm für die Zusammenarbeit und seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des Aufsichtsrats.

tp/jb

(AWP)