AMS rührt nochmals Werbetrommel bei Osram-Aktionären für Übernahme

Der an der Schweizer Börse kotierte Halbleiterhersteller AMS rührt gut eine Woche vor Ablauf des Kaufangebots für den deutschen Leuchtenhersteller Osram nochmals die Werbetrommel bei den Osram-Aktionären. Dies sei die letzte Chance, sich das "attraktive AMS-Angebot" zu sichern, teilte AMS am Mittwochabend in einem Communiqué mit.