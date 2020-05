AMS will bedingtes Kapital um rund 10 Prozent erhöhen

Der österreichische Sensorenhersteller AMS will das bedingte Kapital um rund 10 Prozent erhöhen, um die Schuldenlast durch die milliardenschwere Übernahme von Osram zu erleichtern. Konkret sei die Ausgabe von Finanzinstrumenten, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, im Gesamtnennwert von bis zu 27,43 Millionen Euro geplant, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Dienstag in der Einladung zur GV mit.