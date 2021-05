AMS will Osram nach Übernahme von der Börse nehmen

(Update) - Der österreichische, an der Schweizer Börse kotierte Sensorhersteller AMS, lanciert ein öffentliches Delisting-Angebot für die noch ausstehenden Aktien der übernommenen Osram. Rund 28 Prozent der Osram-Anteilsscheine seien nämlich noch nicht im Besitz von AMS. Den Eigentümern soll nun ein Angebot in der Höhe von 52,30 Euro je Osram-Aktie unterbreitet werden, heisst es in einem Communiqué vom Montagabend.