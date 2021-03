Andermatt Swiss Alps erzielt 2020 trotz Corona neue Rekorde

Die Andermatt Swiss Alps Gruppe (ASA) hat im Jahr 2020 trotz Coronakrise mehrere neue Höchstmarken gesetzt. So verkaufte die Gesellschaft des ägyptischen Investors Samih Sawiris so viele Ferienwohnungen wie nie zuvor und auch das Luxushotel "The Chedi" erreichte eine rekordhohe Auslastung. Erstmals wurde auch ein operativer Gewinn geschrieben.