Damit erhalten alle Mitarbeitenden von Sunrise UPC per 1. Januar 2022 neue Arbeitsverträge. Themen wie selbstständiges Zeitmanagement oder neue Arbeitszeitmodelle hätten in der Verhandlung einen hohen Stellenwert eingenommen, heisst es. Der neue GAV unterstütze dabei "die Ambition als modernster Arbeitgeber der Schweiz", lässt sich Sunrise UPC-CEO André Krause in der Mitteilung zitieren.

an/sta

(AWP)