Der britische Bergbaukonzern Anglo American bekommt die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin zu spüren. Die Produktion von Kupfer, Diamanten und Eisenerz werde dieses Jahr am unteren Ende der Prognosespannen liegen, teilte der Konzern am Donnerstag in London mit. Anglo erwartet nun, 32 Millionen Karat Diamanten zu fördern, 650 000 bis 660 000 Tonnen Kupfer und 64,5 Millionen Tonnen Eisenerz. Die Produktionsziele für Nickel und Platinmetalle hielt das Unternehmen aufrecht.