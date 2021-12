Angst vor Pleitewelle in der Hotelbranche schwindet

In der von der Pandemie stark getroffenen Hotelbranche schwindet offenbar allmählich die Furcht vor einer Pleitewelle. In diesem Herbst gehen 9 Prozent der Betreiber und 14 Prozent der Investoren davon aus, dass Insolvenzen einen wesentlichen Einfluss auf den Hotelmarkt haben werden, wie die Beratungsgesellschaft Hotel Consulting des Immobilienmaklers Engel & Völkers in einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der Branche berichtete.