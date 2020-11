Anlagestiftung Patrimonium schliesst Kapitalerhöhung ab

Eine weitere Kapitalerhöhung ist für 2021 geplant. Mittelfristig sei ein Wachstum der Anlagegruppe auf 750 Millionen bis 1 Milliarde Franken zu erwarten, heisst es weiter.

Mit den Mitteln der aktuellen Kapitalerhöhung sollen der Erwerb von Liegenschaften in Vevey und Bellinzona sowie die Realisierung eines Bauprojekts in Kriens und laufender Immobilienprojekte in Crissier, Basel und Lugano-Pazzallo finanziert werden. Ausserdem soll die Schuldenquote gesenkt werden.

Im Portefeuille der Gesellschaft befinden sich den Angaben zufolge 55 Bestandesliegenschaften, vier Neubauprojekte und eine Baulandparzelle mit einem Anlagevermögen von rund 700 Millionen Franken.

sig/uh

(AWP)