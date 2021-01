Anlagestiftung Swiss Life öffnet Immobilien-Anlagegruppen für Pensionskassen

Die Zeichnungsfrist wird vom 1. Februar bis zum 31. März dauern und die Liberierung am 5. Mai 2021 stattfinden. Das Kapital werde zur Reduktion der Fremdkapitalquote, für den Ankauf weiterer Liegenschaften, die Realisierung von Neubauprojekten und für laufende Investitionen in den Bestand verwendet, schreibt Swiss Life Asset Manager in der Mitteilung.

Die Öffnung richte sich dabei an bestehende und neue Anleger, welche gemäss Schweizer Gesetz als steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen gelten. Der Fokus der Anlagegruppe "Immobilien Schweiz" liegt laut den Angaben auf Wohnliegenschaften in den Schweizer Städten oder deren Agglomeration. Die Anlagegruppe "Geschäftsimmobilien Schweiz" investiert in ertragsund wertstabile Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen

(AWP)