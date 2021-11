Anzahl Firmenneugründungen steuert auf Rekordmarke zu

Die Schweizer Start-up-Branche lasse sich von der anhaltenden Corona-Krise nicht bremsen, heisst es in einer Mitteilung der Plattform vom Dienstag. Nach dem bereits starken Vorjahr 2020 sei im laufenden Jahr der Rekord von rund 50'000 Neueintragungen in das Schweizer Handelsregister in Griffweite. Das Gründerportal rechnet somit gegenüber 2020 trotz hoher Vergleichsbasis nochmals mit einem Plus von 4 bis 5 Prozent.

Getrieben werde der Gründungsboom insbesondere von neuen Firmen aus der Baubranche. Zahlreiche Handwerker hätten die hohe Bautätigkeit genutzt, um den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen.

Die Zahl der neu eingetragenen Unternehmen in diesem Bereich habe per Ende November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 50 Prozent zugenommen. Aber auch der Sektor Blockchain und Kryptowährungen registrierte überproportional viele Handelsregistereinträge, heisst es weiter.

sta/kw

(AWP)