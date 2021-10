Die Partnerschaft umfasst 321 Plakatflächen auf öffentlichem Grund, wie APG am Mittwoch mitteilte. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und beginnt am 1. Januar 2022. In einem ersten Schritt will APG zehn der öffentlichen Flächen in digitale City E-Panels umbauen. Finanzielle Details zur Vereinbarung wurden keine genannt.

cf/

(AWP)