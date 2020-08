APG SGA hat eine Ausschreibung gewonnen: Sie vermarktet für Swiss Life ab September exklusiv vier neue Megaposter an der Zürcher Bahnhofstrasse, wie die Werbevermarkterin am Montag mitteilte. Die Werbeflächen werden im Zuge eines Umbaus vom September 2020 bis Oktober 2022 an der Fassade angebracht.