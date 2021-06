Die Aussenwerbe-Gruppe APG hat sich die analogen und digitalen Werbeflächen in mehreren Bergdestinationen erneut gesichert. Anzère, Grächen und Ovronnaz im Wallis, "Arosa Lenzerheide" in Graubünden sowie Grindelwald-Männlichen und die Jungfraubahnen hätten sich entschieden, ihre bisherige Zusammenarbeit mit der APG fortzusetzten, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit.