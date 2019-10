Apple Pay wird auch für Viseca-Kartenkunden verfügbar

Der Bezahldienst Apple Pay wird in der Schweiz immer breiter verfügbar. Neu kann er auch von Kunden des Kartenherausgebers Viseca genutzt werden. Apple Pay funktioniere per sofort mit sämtlichen Visa- und Mastercard-Karten von Viseca, teilte der zur Aduno-Gruppe gehörende Anbieter am Dienstag mit.