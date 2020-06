Arbonia beruft Nicolas Casanovas zum Leiter der Division Fenster

Sein Nachfolger Casanovas, der ihn auch in dieser Funktion ersetzt, wir nebst seinen neuen Aufgaben auch seinen bisherigen als Geschäftsführer der EgoKiefer AG weiterhin nachgehen, wie es weiter heisst. Casanovas ist gemäss den Angaben 1984 geboren und studierte an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaftslehre. Vor seinem Eintritt in die Arbonia Gruppe war er bei der Boston Consulting Group als Projektleiter tätig.

Zum Abgang Pichlers teilt die Arbonia mit, dass sich dieser nach Abschluss eines umfangreichen Massnahmenprogramms zur Restrukturierung der Division mit Produktionsverlagerungen von der Schweiz an Standorte in Osteuropa entschieden habe, sich neuen Projekten ausserhalb der Arbonia zuzuwenden.

