Arbonia übernimmt spanische Cicsa zur Verstärkung des HLK-Geschäfts

Cicsa sei in Spanien Marktführer im Vertrieb von Designradiatoren und Badheizkörper, heisst in der Mitteilung vom Mittwoch. Die Übernahme sichere das mittelfristig geplante Umsatzwachstum mit Komponenten in Spanien und Portugal sowie die Erweiterung des Produktangebots im stark wachsenden HLK-Systemgeschäft.

Genaue finanzielle Details zur Akquisition gibt Arbonia nicht Preis. Den Angaben zufolge erzielte Cicsa im Geschäftsjahr 2020 aber einen Umsatz im hohen einstelligen Millionenbereich mit einer "attraktiven" EBITDA-Marge. Und der vereinbarte Kaufpreise entspreche basierend auf dem zugrundeliegenden Unternehmenswert einem EV/Umsatz-Multiplikator von rund 1x.

Die Vertragsunterzeichnung sowie der Vollzug erfolgten bereits am Dienstag, 30. März 2021, heisst es weiter.

jl/gab

(AWP)