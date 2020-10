Als weitere Gründe nannte ArcelorMittal die hohen Strompreise in Polen sowie die Entscheidung der EU, in einer Zeit von sinkender Nachfrage die Quote der zollbefreiten Stahlimporte aus Nicht-EU-Staaten zu erhöhen. Der Konzern will seine Aktivitäten in Polen künftig auf das Werk in Dabrow Gornicza in Schlesien konzentrieren, wo zwei Hochöfen stehen. In Krakau soll lediglich die Kokerei bestehen bleiben./dhe/DP/fba

(AWP)