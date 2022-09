Arcelormittal stoppt zwei Anlagen im Norden wegen hoher Energiepreise

Europas grösster Stahlkonzern Arcelormittal stoppt wegen der stark steigenden Energiepreise zwei Produktionsanlagen in Norddeutschland. "Ab Ende September wird der Konzern bis auf weiteres einen der beiden Hochöfen am Flachstahlstandort Bremen stilllegen", teilte das Unternehmen am Freitag mit. "Im Hamburger Langstahlwerk, in dem Arcelormittal Qualitätswalzdraht produziert, wird ebenfalls ab dem vierten Quartal die Direktreduktionsanlage auf Grund der aktuellen Situation und der negativen Aussichten ausser Betrieb genommen werden." Die bereits in beiden Werken bestehende Kurzarbeit werde deswegen ausgeweitet.