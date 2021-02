Der Stahlkonzern ArcelorMittal versilbert einen Teil seiner Aktien an dem US-Konkurrenten Cleveland-Cliffs. Rund 40 Millionen Stammaktien mit einem erwarteten Bruttoerlös von knapp 652 Millionen US-Dollar sollen über die Börse verkauft werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit. Die Erlöse sollen in ein neues Aktienrückkaufprogramm gesteckt werden, dessen Details ArcelorMittal später veröffentlichen will.