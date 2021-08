Gute Geschäfte rund um Haustiernahrung sowie Produkte für Hygiene und das Kochen daheim lassen Symrise zuversichtlicher für das Gesamtjahr werden. Zudem holten die Niedersachsen im ersten Halbjahr Geschäfte nach, die Ende letzten Jahres wegen der Folgen eines Cyberangriffs weggefallen waren. Für das Gesamtjahr peilt das Management um Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram nun ein organisches Umsatzwachstum von mehr als sieben Prozent an, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Holzminden mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen einen Zuwachs von fünf bis sieben Prozent im Visier.