Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise hebt Jahresziele an

(Neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Segmententwicklung, Analysten, Aktienkurs.) - Gute Geschäfte rund um Haustiernahrung sowie Produkte für Hygiene und das Kochen daheim stimmen Symrise zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Zudem holten die Niedersachsen im ersten Halbjahr Geschäfte nach, die Ende letzten Jahres wegen der Folgen eines Cyberangriffs weggefallen waren. Umsatz und Ergebnisse legten in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich zu. Die Aktie drehte am Donnerstag nach frühen Verlusten ins Plus und legte zuletzt um 1,4 Prozent auf 125,65 Euro zu. Seit Jahresbeginn verteuerte sich das Papier damit um fast 16 Prozent.