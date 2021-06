Aryzta-Aktien geben trotz Analystenlob deutlich nach

Die Aktien von Aryzta sacken nach Vorlage der Quartalszahlen für das dritte Quartal am Dienstag im frühen Handel ab. Dafür dürften jedoch Gewinnmitnahmen verantwortlich sein, denn die Aktien des Bäckereikonzerns hatten zuletzt einen Zweijahreshöchststand erreicht. Die vorgelegten Zahlen und die Ernennung des neuen CFO kommen am Markt gut an.