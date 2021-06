Aryzta ernennt neuen Finanzchef

Huber wechselt von Nestlé zu Aryzta, wo er zuletzt Finanzchef bei Nespresso war, wie Aryzta am Dienstag bekanntgab. Der 51-jährige Schweizer habe in der Schweiz, Deutschland, Venezuela, Kolumbien, Mexiko und Brasilien gelebt und gearbeitet. Bei Nestlé habe er in den vergangenen 20 Jahren verschiedene Führungsposten besetzt.

Der vormalige Chief Financial Officer (CFO) Pflanz war im vergangenen Jahr ebenso wie der damalige CEO Kevin Toland von seinem Posten bei der finanziell angeschlagenen Aryzta abgetreten. Damals hatte unter anderem der aktivistische Aktionär Veraison auf einen Neuanfang im Management und im Verwaltungsrat gedrängt.

tp/cf

(AWP)