Aryzta-Präsident erwartet Zustimmung der Aktionäre zu Managerlöhnen

Der Präsident des Backwarenhersteller Aryzta, Gary McGann, erwartet trotz Kritik an hohen Managerlöhnen bessere Zustimmungsraten an der kommenden Generalversammlung als noch im Vorjahr. Heute sei die Firma stabilisiert und er stelle eine positive Entwicklung fest, sagte McGann in einem Interview mit der Zeitschrift "Finanz und Wirtschaft".