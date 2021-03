Aryzta verkauft Nordamerika-Geschäft für 850 Mio Dollar

Der Backwarenkonzern Aryzta kommt mit seiner Restrukturierung einen grossen Schritt voran. Man habe eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf des Eigenkapitals und der Vermögenswerte des nordamerikanischen Geschäfts an eine Tochtergesellschaft von Lindsay Goldberg LLC zu einem Unternehmenswert von 850 Millionen US-Dollar in bar getroffen, teilte der Backwarenkonzern am Freitagabend mit.